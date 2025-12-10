Реклама

14:13, 10 декабря 2025

«Мисс Турция» избила российскую модель на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена

«Мисс Турция» Каракаш избила модель Марию из Ставрополя на «гаремной» вечеринке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Экс-«мисс Турция» и участница национальной сборной по кикбоксингу Бюшра Каракаш избила российскую модель Марию (фамилия не уточняется) на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена в Стамбуле. Об этом сообщает Shot.

25-летняя манекенщица из Ставрополя познакомилась в соцсетях с молодым человеком, который позвал ее на день рождения к 63-летнему предпринимателю Аднану Далгакырану. Выяснилось, что мужчина является членом правления Ассамблеи турецких экспортеров, вице-председателем Стамбульской промышленной палаты, а также имеет ряд других должностей.

Мария рассказала, что бизнесмен на протяжении всей вечеринки проявлял к ней интерес и намекал на продолжение вечера. Когда они решили уединиться в саду, Каракаш закричала и схватила ее за волосы. После этого Мария упала и сильно ударилась головой. По ее словам, мужчина ничего не предпринимал, чтобы остановить нападение, а просто стоял и наблюдал за происходящим. Позже стало известно, что Каракаш — одна из любовниц гарема предпринимателя.

Пострадавшей россиянке удалось сбежать с вечеринки. Она призналась, что долгое время страдала от головной боли. Кроме того, ее постоянно тошнило и рвало. Уроженка Ставрополя решила не оставлять инцидент безнаказанным и написала заявление в турецкую прокуратуру, в котором попросила привлечь к ответственности бизнесмена и его любовницу.

Ранее сообщалось о бесследном исчезновении кубанской инста-модели Анжелики Тартановой после общения с возлюбленным.

