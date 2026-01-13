Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 13 января 2026Мир

Один человек погиб и 35 пострадали из-за больших волн в Аргентине

Один человек погиб и 35 пострадали из-за удара больших волн по пляжам Аргентины
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ivan Kurmyshov / Shutterstock / Fotodom

В Аргентине в результате удара гигантской волны по пляжам побережья Атлантики погиб 1↓человек и 35 пострадали. Об этом пишет газета Clarin со ссылкой на местные власти.

В публикации говорится, что большая волна внезапно обрушилась на пляжи Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Вода смыла десятки людей и Мар-Чикиту. Сообщается, что один молодой человек погиб, один человек перенес сердечный приступ и еще 34 получили травмы.

Это произошло 12 января примерно в три часа дня по местному времени. Перед ударом волны море отступило. Погибшим оказался 29-летний Яир Манно Нуньес — аргентинский наездник, который приехал в страну на отдых.

Туристка сорвалась с 25-метровой высоты на пляже в Аргентине во время фотосъемки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    В США разочаровались российским Су-57

    Появились подробности о смертях младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok