Один человек погиб и 35 пострадали из-за больших волн в Аргентине

Один человек погиб и 35 пострадали из-за удара больших волн по пляжам Аргентины

В Аргентине в результате удара гигантской волны по пляжам побережья Атлантики погиб 1↓человек и 35 пострадали. Об этом пишет газета Clarin со ссылкой на местные власти.

В публикации говорится, что большая волна внезапно обрушилась на пляжи Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Вода смыла десятки людей и Мар-Чикиту. Сообщается, что один молодой человек погиб, один человек перенес сердечный приступ и еще 34 получили травмы.

Это произошло 12 января примерно в три часа дня по местному времени. Перед ударом волны море отступило. Погибшим оказался 29-летний Яир Манно Нуньес — аргентинский наездник, который приехал в страну на отдых.

