Оценены шансы Чимаева удержать чемпионский пояс UFC в 2026 году

Букмекеры оценили шансы Чимаева удержать пояс UFC в 2026-м коэффициентом 1,39

Букмекеры оценили шансы представляющего ОАЭ бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева удержать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалисты не сомневаются, что спортсмен удержит пояс. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,39.

Букмекеры также оценили шансы россиянина Петра Яна удержать чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории. На это событие можно поставить с коэффициентом 3,30.

17 августа прошлого года Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой уроженца Чечни единогласным судейским решением.