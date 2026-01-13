Реклама

19:53, 13 января 2026

Пассажир попал в психбольницу по вине авиакомпании и решил засудить ее на миллионы рублей

PYOK: Пассажир American Airlines попал в психбольницу из-за потерянного багажа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Nathan Howard / Reuters

Пассажир самолета попал в психиатрическую больницу якобы по вине авиакомпании American Airlines и решил засудить ее на миллионы рублей. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел 28 декабря 2023 года. Житель Колорадо, США, летел из американского Батон-Ружа в Цюрих, Швейцария, с пересадками в Далласе, Форт-Уорте и Мадриде, Испания. Во время одной из стыковок его багаж был потерян, в результате чего мужчина был вынужден мерзнуть в заснеженном Цюрихе без теплой одежды.

Он неоднократно пытался выяснить у перевозчика местонахождение своего чемодана, однако безуспешно. На новую одежду у путешественника не оказалось средств. Из-за стресса его психическое состояние пошатнулось, американец оказался в психбольнице чужой страны и провел там около месяца.

После лечения ему выставили счет в размере 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей). Теперь мужчина намерен взыскать эти деньги с авиакомпании — в январе 2025-го он обратился в суд с соответствующим иском.

Ранее бортпроводник американской авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После того как девочка сходила в уборную, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится записывающее устройство.

