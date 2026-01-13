Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:30, 13 января 2026Силовые структуры

Похитивший у российских пенсионеров деньги курьер попался в столице

В Москве задержали курьера мошенников, похитившего деньги у пенсионеров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Москве задержали курьера мошенников, похитившего деньги у пенсионеров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина и сообщила, что кто-то позвонил ее пожилым родителям и убедил передать неизвестному молодому человеку 1,6 миллиона рублей.

Полицейские установили, что курьер забрал деньги и уехал на такси, а затем купил билет на поезд до Москвы. В ходе служебной командировки оперативки прибыли на одну из столичных железнодорожных станций и задержали 18-летнего жителя города Тында. Он рассказал, что незадолго до хищения средств его тоже обманули мошенники, после чего нанялся к ним на работу курьером.

При себе у него была только часть похищенной у пенсионеров суммы в размере 190 тысяч рублей. Остальное он перевел работодателям. В ходе допроса было установлено, что ранее аналогичным способом он похитил у жителя Ижевска 4,5 миллиона рублей.

Фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Приморье раскрыли схему мошенничества при продаже автомобилей из Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok