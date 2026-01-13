Похитивший у российских пенсионеров деньги курьер попался в столице

В Москве задержали курьера мошенников, похитившего деньги у пенсионеров

В Москве задержали курьера мошенников, похитившего деньги у пенсионеров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина и сообщила, что кто-то позвонил ее пожилым родителям и убедил передать неизвестному молодому человеку 1,6 миллиона рублей.

Полицейские установили, что курьер забрал деньги и уехал на такси, а затем купил билет на поезд до Москвы. В ходе служебной командировки оперативки прибыли на одну из столичных железнодорожных станций и задержали 18-летнего жителя города Тында. Он рассказал, что незадолго до хищения средств его тоже обманули мошенники, после чего нанялся к ним на работу курьером.

При себе у него была только часть похищенной у пенсионеров суммы в размере 190 тысяч рублей. Остальное он перевел работодателям. В ходе допроса было установлено, что ранее аналогичным способом он похитил у жителя Ижевска 4,5 миллиона рублей.

Фигурант заключен под стражу.

