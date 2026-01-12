Реклама

03:02, 12 января 2026

В Приморье раскрыли схему мошенничества при продаже автомобилей из Японии

МВД: В Приморье мошенники обманули 400 россиян при покупке иномарок из Японии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

В Приморском крае полиция задержала семь участников мошеннической схемы по ввозу иномарок из Японии, которых подозревают в обмане свыше 400 россиян на более чем 130 миллионов рублей, раскрыли в региональном управлении МВД РФ.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в правоохранительные органы обратились более 400 жителей Приморья и других регионов. Они сообщили, что стали жертвами мошенников при покупке на аукционах и доставке японских автомобилей. Общий материальный ущерб составил 130 миллионов рублей.

В МВД указали, что злоумышленники публиковали в сети объявления о продаже автомобилей из Японии. Цены в них были гораздо ниже рыночных. Преступники организовали во Владивостоке и Находке сеть филиалов, где покупатели заключали дистанционные договоры. Деньги переводились на счета подставных физических лиц, внесение предоплаты было обязательным условием. При этом в случае отказа от сделки деньги клиентам не возвращались.

Когда машины приходили покупателям, они понимали, что их параметры или стоимость отличались от ожидаемых, а некоторые автомобили вовсе не имели сопроводительных документов. Заказчики забирали их, чтобы не лишиться и денег, и транспортных средств.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство», — подчеркнули в полиции. По делу задержаны семь жителей Находки: пять мужчин и две женщины. Из них трое находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что россиянин захотел купить машину через Telegram и потерял почти два миллиона рублей.

