Россиянин захотел купить машину через Telegram и потерял почти два миллиона рублей

Москвич потерял почти 2 млн руб. и авто при попытке купить машину через Telegram

Мужчина из Москвы лишился почти двух миллионов рублей и автомобиля, решив купить машину из Европы через Telegram. Об этом рассказало издание Baza.

Он нашел выгодное предложение по продаже Skoda Octavia 2021 в Telegram-канале «Автопригон из Евросоюза» (канал уже удален). Менеджеры гарантировали низкую цену, быструю доставку и льготную ставку утильсбора.

По указанным контактам покупатель связался с неким Владиславом и получил в ответ проект договора от ООО «Дженезис Карс», где директором фигурировал Дмитрий Волчков. Пострадавший рассказал каналу, что перечислил фирме сначала 658 540 рублей и затем еще 1 141 460 рублей. После этого выяснилось, что никто не собирается передавать ему автомобиль.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать искусственный интеллект для новых схем мошенничества с покупкой автомобилей. Чтобы обезопасить себя, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рекомендовал не оплачивать авто до его реального получения и проведения экспертизы, а при заказе из-за рубежа важно привлекать только лицензированных брокеров.