Популярная телеведущая в крошечном бикини попала в объектив папарацци

Телеведущая Вик Хоуп в откровенном бикини попала в объектив папарацци

Популярная британская телеведущая Вик Хоуп в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летнюю знаменитость и ее супруга, шотландского певца Кельвина Харриса, запечатлели во время отдыха на пляже в Барбадосе. Так, Хоуп предстала перед камерами в полосатом бикини, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с завязками на талии. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были собраны в небрежную косу.

Муж телезвезды, в свою очередь, продемонстрировал уличным фотографам фигуру в черных приспущенных шортах. На размещенных кадрах видно, что они были оформлены цветочным принтом.

