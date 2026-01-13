Реклама

09:39, 13 января 2026

Популярная телеведущая в крошечном бикини попала в объектив папарацци

Телеведущая Вик Хоуп в откровенном бикини попала в объектив папарацци
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ChrisBrandis / Backgrid / Legion-Media

Популярная британская телеведущая Вик Хоуп в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летнюю знаменитость и ее супруга, шотландского певца Кельвина Харриса, запечатлели во время отдыха на пляже в Барбадосе. Так, Хоуп предстала перед камерами в полосатом бикини, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с завязками на талии. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были собраны в небрежную косу.

Муж телезвезды, в свою очередь, продемонстрировал уличным фотографам фигуру в черных приспущенных шортах. На размещенных кадрах видно, что они были оформлены цветочным принтом.

В декабре прошлого года сообщалось, что участница популярного реалити-шоу Love Island («Остров любви») Молли Смит поделилась откровенными фото из путешествия в Лапландию.

