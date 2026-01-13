Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 13 января 2026Силовые структуры

Разгуливавший с обнаженным ножом в торговом центре российского города попал на видео

В Подмосковье Росгвардия поймала угрожавшего посетителям ТЦ ножом мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье разгуливавший с ножом в торговом центре мужчина попал на видео. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства Московской области.

На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина пристает к посетителям в ТЦ.

По данным правоохранителей, тревожный сигнал поступил росгвардейцам в Ногинске. Прибывшие на место оперативники обнаружили 39-летнего приезжего с ножом в руке. Он был в состоянии опьянения и угрожал посетителям расправой. Сейчас нарушителя передали в полицию.

Ранее сообщалось, что в Ижевске у магазина 15-летний подросток получил от незнакомца удар ножом в грудь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok