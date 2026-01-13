Разгуливавший с обнаженным ножом в торговом центре российского города попал на видео

В Подмосковье разгуливавший с ножом в торговом центре мужчина попал на видео. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства Московской области.
На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина пристает к посетителям в ТЦ.
По данным правоохранителей, тревожный сигнал поступил росгвардейцам в Ногинске. Прибывшие на место оперативники обнаружили 39-летнего приезжего с ножом в руке. Он был в состоянии опьянения и угрожал посетителям расправой. Сейчас нарушителя передали в полицию.
Ранее сообщалось, что в Ижевске у магазина 15-летний подросток получил от незнакомца удар ножом в грудь.