Российского подростка закололи у магазина

СК: В Ижевске мужчина зарезал подростка у магазина

В Ижевске у магазина 15-летний подросток получил удар ножом в грудь от незнакомца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Удмуртской Республике.

По данным ведомства, нападение произошло вечером 12 января на улице Пушкинской. У продуктового магазина стояла группа подростков. С ними повздорил мужчина, который встречал супругу. Он заколол одного из юношей, а затем скрылся. Его задержали по горячим следам. Им оказался 36-летний житель Ижевска. На допросе он признал вину и рассказал, что избавился от ножа, которым ударил подростка. Решается вопрос об аресте мужчины.

РЕН ТВ также привел подробности произошедшего. По данным издания, несколько юношей шумели и матерились в магазине, не обращая внимания на замечания продавщицы. Она пожаловалась мужу, который пришел за ней вечером после работы. Мужчина отыскал подростков и набросился с ножом на одного из них, чтобы отомстить за обиженную супругу.

Ранее сообщалось, что охранник московского магазина ударил ножом коллегу, который выпил на рабочем месте и решил уйти домой, чтобы продолжить празднование Нового года.