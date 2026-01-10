Реклама

17:33, 10 января 2026Силовые структуры

Российский охранник ранил пьяного сотрудника магазина ножом

В Москве охранник ударил ножом сотрудника магазина, который пытался уйти домой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Охранник одного из московских магазинов ударил ножом мужчину, который пытался уйти с рабочего места. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло в торговом центре «Калейдоскоп». Работник магазина захотел продолжить праздники, выпил спиртное на рабочем месте и попытался уйти домой. Это заметил охранник – чтобы не пустить мужчину, он ударил его ножом в шею.

Другие подробности пока не раскрываются. Кроме того, по одной из версий, в схватке пострадал не сотрудник магазина, а сам охранник. По другой – выпивший мужчина не работал в магазине, где все произошло.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят мужчину, который напал с ножом на девушку в парке и пытался ее изнасиловать.

