Российский охранник ранил пьяного сотрудника магазина ножом

В Москве охранник ударил ножом сотрудника магазина, который пытался уйти домой

Охранник одного из московских магазинов ударил ножом мужчину, который пытался уйти с рабочего места. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло в торговом центре «Калейдоскоп». Работник магазина захотел продолжить праздники, выпил спиртное на рабочем месте и попытался уйти домой. Это заметил охранник – чтобы не пустить мужчину, он ударил его ножом в шею.

Другие подробности пока не раскрываются. Кроме того, по одной из версий, в схватке пострадал не сотрудник магазина, а сам охранник. По другой – выпивший мужчина не работал в магазине, где все произошло.

