Силовые структуры
11:04, 29 декабря 2025Силовые структуры

Насильник с ножом напал на россиянку в парке

В Москве осудят мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в парке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудят мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он обвиняется по статьям 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, утром 7 октября мужчина около Лефортовского парка, угрожая ножом, напал на незнакомую ему ранее девушку и попытался ее изнасиловать. Пострадавшая оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник решил скрыться с места преступления. После происшествия девушка обратилась в правоохранительные органы.

Следователи выполнили комплекс необходимых действий и провели судебную экспертизу. Полученные доказательства полностью изобличают фигуранта в преступлении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько лет совершал соития со школьницами в подъездах и попался.

