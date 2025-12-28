Россиянин несколько лет совершал соития со школьницами в подъездах и попался

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за соития со школьницами в подъездах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2020 года по 2023 год Андрей Елагин, находясь по разным адресам, в том числе и в подъездах жилых домов, неоднократно совершал половые акты с двумя девочками, не достигшими 14 и 16 лет. Это происходило с их согласия и без применения насилия.

В декабре этого года он был задержан, ему предъявлено обвинение. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

