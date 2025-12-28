Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 28 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин несколько лет совершал соития со школьницами в подъездах и попался

В Петербурге арестовали мужчину за соития со школьницами в подъездах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за соития со школьницами в подъездах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2020 года по 2023 год Андрей Елагин, находясь по разным адресам, в том числе и в подъездах жилых домов, неоднократно совершал половые акты с двумя девочками, не достигшими 14 и 16 лет. Это происходило с их согласия и без применения насилия.

В декабре этого года он был задержан, ему предъявлено обвинение. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер надругался над 10-летней девочкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

    Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

    В Польше начали в спешке строить бомбоубежища

    Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

    Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

    В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok