15:36, 26 декабря 2025Силовые структуры

Российский пенсионер надругался над 10-летней девочкой

В Брянской области осудили пенсионера за надругательство над девочкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Брянской области осудили пенсионера за надругательство над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, 68-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери своих знакомых.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Осужденный с адвокатом подал апелляцию с просьбой вынести оправдательный приговор, ссылаясь на оговор со стороны семьи пострадавшей. Но судебная коллегия по уголовным делам признала доводы несостоятельными, так как показания свидетелей не содержат противоречий и согласуются с показаниями пострадавшей девочки. Также его вину подтверждают проведенные экспертизы.

Он признан виновным по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что банда похищала россиян и насиловала несовершеннолетних.

