Путешествия
11:16, 13 января 2026Путешествия

Россиян попросили провериться на опасные болезни после отпуска в популярной пляжной стране

Роспотребнадзор: На Кубе наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Россиян попросили провериться на опасные болезни при проявлении симптомов после отпуска на Кубе и в других странах Карибского бассейна. Это следует из сообщения в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что в регионе наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация — активны вирусы денге, Оропуш и чикунгунья. СМИ также сообщали о якобы вспышке нового заболевания на Кубе, пострадавшие страдают от кожной сыпи, болей в суставах и лихорадки. Однако министерство здравоохранения популярной пляжной страны назвало эту информацию недостоверной. Также сообщалось, что ситуация с вирусами в настоящее время не выходит за рамки ожидаемой для региона.

«При появлении симптомов, совместимых с трансмиссивными инфекциями, после возвращения из указанных регионов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавнем пребывании в эндемичной зоне», — сказано в сообщении.

Кроме того, россиянам рекомендовали защищаться от комаров в поездках по региону. В этом могут помочь использование репелленты, противомоскитные сетки на окнах, надкроватные пологи и закрытая одежда.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов оказались на Кубе, которую охватили смертельные вирусы. Всего там находятся 1,5 тысячи россиян.

