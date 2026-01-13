Стало известно о необычной тактике США против наркоторговцев

WP: США использовали замаскированный самолет для ударов по судам наркоторговцев

США как минимум один раз использовали военный самолет, замаскированный под гражданский, для нанесения удара по судам предполагаемых наркоторговцев в водах Латинской Америки. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«На борту пилотируемого самолета во время атаки не было видно никакого оружия. Вместо этого боеприпасы были выпущены из пусковой трубы, которая позволяет размещать их внутри самолета, а не устанавливать снаружи на крыле», — сказано в сообщении. По данным издания, операция с использованием подобной тактики была проведена 2 сентября 2025 года.

При этом ряд юристов и бывших чиновников в сфере нацбезопасности считает, что подобные действия могут попадать под определение военного преступления. «Опора на их гражданский внешний вид для сближения с противником является нарушением международного права», — сказал бывший военный юрист Пентагона Тодд Хантли.

2 сентября президент США Дональд Трамп приказал нанести военный удар по судну венесуэльских наркоторговцев. В ответ на это 4 сентября венесуэльские истребители пролетели над американскими эсминцами, а президент страны сообщил о «максимальной готовности к обороне».