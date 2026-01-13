Реклама

Стало известно о переживаниях Европы из-за отношения Трампа к Украине

FT: Европа переживает, захочет ли Трамп поддерживать Украину после соглашения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Страны Европы переживают о том, захочет ли президент США Дональд Трамп поддерживать Украину после заключения мирного соглашения. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Без США ничего этого не произойдет. Все еще непонятно, что на самом деле чувствует Трамп», — заявил европейский чиновник, имея в виду, в частности, желание Великобритании и Франции разместить войска на Украине после прекращения огня.

Переживания европейцев связаны с тем, что Трамп якобы «делал резкие пророссийские заявления» по украинскому конфликту в течение 2025 года.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал себя единственным козырем, которые есть у украинского лидера Владимира Зеленского.

