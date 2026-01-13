Реклама

Стало известно о продвижении российских войск за Волчанском

ВС России продвигаются за Волчанском близ Старицы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются за Волчанском в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части в районе Старицы и Волчанских Хуторов», — передает канал слова источника.

Отмечается что наступление развивается и близ Мелового-Хатнего, а украинские силы предпринимают безрезультатные попытки контратаковать.

Ранее стало известно, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить солдат из подразделения ГУР «Центр Тимура» с волчанского направления. Поводом для этого послужили растущие потери в этом районе.

