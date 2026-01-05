Реклама

Украина начала выводить спецназ ГУР с волчанского направления

РИА Новости: Спецназ ГУР выводят с волчанского направления из-за растущих потерь
Фото: Stringer / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить солдат из подразделения ГУР «Центр Тимура» с волчанского направления. Поводом для этого послужили растущие потери в этом районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Солдаты из подразделения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины зачастую использовались в качестве штурмовой пехоты, отметил собеседник агентства. На фоне возросших потерь придерживаться подобной стратегии стало проблематично, пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ходе создания линии безопасности вдоль российских границ. Он напомнил, что в рамках этого процесса Армия РФ взяла под контроль Купянск и Волчанск, расположенные в Харьковской области.

Военный журналист Геннадий Алехин отмечал, что для главы ВСУ Александра Сырского это направление стало ключевым. Борьба за Купянск и расположенные поблизости населенные пункты будет сопоставима по своему значению с боями за Красноармейск, пояснял Алехин. Однако большие потери на этом направлении могут стать для украинских военных серьезным барьером для дальнейшего продвижения.

