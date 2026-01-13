Народный артист Стас Михайлов снизил стоимость выступлений на корпоративах на 500 тысяч рублей. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на данные ивент-агентства.
Отмечается, что в 2025 году исполнитель получал за частные мероприятия 9 миллионов рублей. Теперь Михайлов готов выступить за 8,5 миллиона. Отдельно организаторам необходимо оплатить бытовой и технический райдеры, которые обойдутся в 2 миллиона рублей.
По данным источника, артист исключил из райдера алкоголь. В его гримерке должны присутствовать свежие фрукты, кефир и черная икра.
Ранее Стас Михайлов заявил, что отказался от поездок в страны Европы из-за негативного отношения к российским гражданам. Певец предсказал, что через некоторое время европейские страны сами попросят вернуться российских туристов. До тех пор он призвал не унижаться и не ехать туда, где тебя не ждут.