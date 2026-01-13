Стас Михайлов снизил стоимость частных выступлений до 8,5 миллиона рублей

Народный артист Стас Михайлов снизил стоимость выступлений на корпоративах на 500 тысяч рублей. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на данные ивент-агентства.

Отмечается, что в 2025 году исполнитель получал за частные мероприятия 9 миллионов рублей. Теперь Михайлов готов выступить за 8,5 миллиона. Отдельно организаторам необходимо оплатить бытовой и технический райдеры, которые обойдутся в 2 миллиона рублей.

По данным источника, артист исключил из райдера алкоголь. В его гримерке должны присутствовать свежие фрукты, кефир и черная икра.

Ранее Стас Михайлов заявил, что отказался от поездок в страны Европы из-за негативного отношения к российским гражданам. Певец предсказал, что через некоторое время европейские страны сами попросят вернуться российских туристов. До тех пор он призвал не унижаться и не ехать туда, где тебя не ждут.