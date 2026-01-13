Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:24, 13 января 2026Культура

Стас Михайлов снизил стоимость выступлений

Стас Михайлов снизил стоимость частных выступлений до 8,5 миллиона рублей
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист Стас Михайлов снизил стоимость выступлений на корпоративах на 500 тысяч рублей. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на данные ивент-агентства.

Отмечается, что в 2025 году исполнитель получал за частные мероприятия 9 миллионов рублей. Теперь Михайлов готов выступить за 8,5 миллиона. Отдельно организаторам необходимо оплатить бытовой и технический райдеры, которые обойдутся в 2 миллиона рублей.

По данным источника, артист исключил из райдера алкоголь. В его гримерке должны присутствовать свежие фрукты, кефир и черная икра.

Ранее Стас Михайлов заявил, что отказался от поездок в страны Европы из-за негативного отношения к российским гражданам. Певец предсказал, что через некоторое время европейские страны сами попросят вернуться российских туристов. До тех пор он призвал не унижаться и не ехать туда, где тебя не ждут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Детали ночных ударов ВС России по Харьковской области раскрыли

    Шесть регионов Украины оказались во тьме

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok