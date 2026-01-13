Реклама

16:21, 13 января 2026Бывший СССР

Столкновение двух дронов «Баба-Яга» попало на видео

Столкновение двух украинских дронов «Баба-Яга» попало на видео
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Украинские беспилотные летательные аппараты типа «Баба-Яга» столкнулись в воздухе. Видео публикует блогер Егор Гузенко, более известный под позывным Тринадцатый, в Telegram.

«Наш дроновод-перехватчик сильно удивился, когда две "Бабы-Яги" у него на глазах самоликвидировались», — написал он.

На видео можно заметить, как российский военнослужащий прицеливался для удара по одному из дронов в тот момент, когда подлетел второй украинский беспилотник. Дроны сцепились и упали, после чего последовал взрыв.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за месяц боевой работы сбили под Красноармейском в ДНР около 80 беспилотных летательных аппаратов типа «Баба-Яга».

    Обсудить
