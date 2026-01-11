Реклама

Число сбитых под Красноармейском дронов «Баба-яга» раскрыли

РИА Новости: ВС России сбили под Красноармейском 80 БПЛА «Баба-яга» за месяц
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за месяц боевой работы сбили под Красноармейском в Донецкой народной республике (ДНР) около 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Баба-яга». Число сбитых дронов раскрыл старший расчета с позывным Енот в беседе с РИА Новости.

По его словам, работа по уничтожению БПЛА велась в основном ночью. Часть информации поступала от пехоты, также расчет действовал в режиме свободной охоты.

«Либо пехота передавала, что дрон завис над ними или прошел рядом, либо я сам выявлял цель и уничтожал. В среднем за месяц вышло порядка 80 пораженных аппаратов», — рассказал Енот.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводит из Сумской области полк беспилотных систем, атаковавших Курскую область дронами типа «Баба-Яга».

