Сырский отчитался о ситуации на фронте перед генералом США Донахью

Главком ВСУ Александр Сырский отчитался о ситуации на фронте перед командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
В посте говорится, что он провел очередной разговор с генералом Кристофером Донахью и проинформировал его о ситуации на линии фронта, которая остается сложной.
Сырский также заявил, что Украина хочет получить от США дополнительные системы ПВО. Конкретно он назвал ЗРК и боеприпасы.
Ранее Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сырского.
Сырский признал подготовку укреплений в тылу. По его словам, украинские войска строят комбинированную линию обороны с препятствиями для техники.