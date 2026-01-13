Реклама

15:03, 13 января 2026

Сырский отчитался о ситуации на фронте перед генералом США Донахью

Главком ВСУ Сырский отчитался о ситуации на фронте перед генералом США Донахью
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главком ВСУ Александр Сырский отчитался о ситуации на фронте перед командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В посте говорится, что он провел очередной разговор с генералом Кристофером Донахью и проинформировал его о ситуации на линии фронта, которая остается сложной.

Сырский также заявил, что Украина хочет получить от США дополнительные системы ПВО. Конкретно он назвал ЗРК и боеприпасы.

Ранее Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сырского.

Сырский признал подготовку укреплений в тылу. По его словам, украинские войска строят комбинированную линию обороны с препятствиями для техники.

