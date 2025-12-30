Главком ВСУ Сырский признал подготовку тыловых укреплений

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал подготовку укреплений в тылу. Об этом он рассказал в интервью украинскому «24 каналу».

«Мы должны готовиться к любым сценариям и вариантам. Поэтому заранее должны готовить и линии обороны вне полос и районов активных боевых действий», — заявил Сырский на вопрос журналиста о построении линии обороны в Запорожской области.

По его словам, украинские войска строят комбинированную линию обороны с препятствиями для техники, чтобы получить возможность атаковать ее при помощи беспилотников.

Ранее Сырский назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Главком также подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым.