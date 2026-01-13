Реклама

Уничтоживший десятки бойцов ВСУ удар «Искандера» попал на видео

Удар «Искандера» по скоплению техники и военным ВСУ попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по скоплению техники и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«На кадрах оперативного контроля нанесение ракетного удара ОТРК "Искандер" по крупному скоплению личного состава и бронетехники одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Троицкое Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы канала, по предварительным данным, удар уничтожил около 60 военнослужащих, а также 14 единиц бронетехники и повредил еще 10 единиц.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли серию ударов по Сумам и области. Сообщается, что могли быть атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

