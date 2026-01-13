Реклама

16:01, 13 января 2026

Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

ВС России нанесли серию ударов по Сумам и области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию ударов по Сумам и области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Сильные прилеты в Сумах. Удары продолжаются», — передает канал слова своего источника.

Как стало известно, целями мощных ударов могли стать объекты энергетической инфраструктуры, поскольку в области начались проблемы со светом.

Ранее командир сводной артиллерийской группы ВС РФ с позывным Пресс заявил, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти».

