Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

ВС России нанесли серию ударов по Сумам и области

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию ударов по Сумам и области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Сильные прилеты в Сумах. Удары продолжаются», — передает канал слова своего источника.

Как стало известно, целями мощных ударов могли стать объекты энергетической инфраструктуры, поскольку в области начались проблемы со светом.

Ранее командир сводной артиллерийской группы ВС РФ с позывным Пресс заявил, что ВСУ потеряли переброшенное в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка, прозванного «полк смерти».