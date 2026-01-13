В Германии выдвинули обвинения украинцам из-за посылок с бомбами

В Германии предъявили обвинения 2 украинцам по делу о посылках с бомбами

Прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины — Даниилу Б. и Владиславу Т. — по делу о посылках с бомбами. Им вменяют шпионаж с целью саботажа и сговор с целью поджога, говорится на сайте федерального ведомства.

По информации прокуратуры, Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. (фигурант еще одного дела) в марте 2025 года отправили из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. В ведомстве полагают, что злоумышленники действовали якобы по указанию российской разведки.