23:59, 13 января 2026

В Германии выдвинули обвинения украинцам из-за посылок с бомбами

В Германии предъявили обвинения 2 украинцам по делу о посылках с бомбами
Александра Синицына
Прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины — Даниилу Б. и Владиславу Т. — по делу о посылках с бомбами. Им вменяют шпионаж с целью саботажа и сговор с целью поджога, говорится на сайте федерального ведомства.

По информации прокуратуры, Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. (фигурант еще одного дела) в марте 2025 года отправили из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. В ведомстве полагают, что злоумышленники действовали якобы по указанию российской разведки.

