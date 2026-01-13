В Госдуме предложили упростить регистрацию тюнинга машин

Доработки конструкции автомобиля, также известные как тюнинг, должны быть легализованы, если они не влияют на безопасность дорожного движения. Для этого необходимо сделать все процедуры максимально простыми, считает вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, тюнинг можно разделить на внешний, который «превращает автомобиль в какое-то инопланетное создание», а также на улучшение деталей и заводских характеристик. В последнем случае, отметил политик, это оправданно, так как компоненты «не всегда самые хорошие у нас в стране».
«Если это не влияет на безопасность на дороге, то я считаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей», — подчеркнул Даванков.
Депутат считает, что для легализации внесенных изменений достаточно «фильтра здравого смысла» и безопасности на дорогах, тем более что тюнингованные автомобили никуда не исчезнут, их владельцы продолжат ездить и не откажутся от доработок. Но сейчас «они прячутся по гаражам» и выезжают только ночью, и зачастую их поездки ведут к росту бытовой коррупции.