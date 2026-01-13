Реклама

10:28, 13 января 2026

В Госдуме предложили упростить регистрацию тюнинга машин

Депутат Даванков выступил за упрощение регистрации тюнинга машин
Светлана Ходос

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Доработки конструкции автомобиля, также известные как тюнинг, должны быть легализованы, если они не влияют на безопасность дорожного движения. Для этого необходимо сделать все процедуры максимально простыми, считает вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, тюнинг можно разделить на внешний, который «превращает автомобиль в какое-то инопланетное создание», а также на улучшение деталей и заводских характеристик. В последнем случае, отметил политик, это оправданно, так как компоненты «не всегда самые хорошие у нас в стране».

«Если это не влияет на безопасность на дороге, то я считаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей», — подчеркнул Даванков.

Депутат считает, что для легализации внесенных изменений достаточно «фильтра здравого смысла» и безопасности на дорогах, тем более что тюнингованные автомобили никуда не исчезнут, их владельцы продолжат ездить и не откажутся от доработок. Но сейчас «они прячутся по гаражам» и выезжают только ночью, и зачастую их поездки ведут к росту бытовой коррупции.

