В российском городе иностранный гражданин заселил в хостел более 1,7 тысячи мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за заселение в хостел более 1,7 тысячи мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили факт массовой регистрации иностранных граждан в хостеле на улице Моисеенко. Злоумышленники зарегистрировали 1742 иностранца, которые реально не находятся по месту регистрации. Таким образом было скрыто их место пребывания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в противоправной деятельности. Им оказался гражданин одного из государств СНГ.

В ходе обыска изъята документация и проверены документы постояльцев. Также устанавливаются возможные соучастники и обстоятельства произошедшего.

