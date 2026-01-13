Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 13 января 2026Силовые структуры

В российском городе иностранный гражданин заселил в хостел более 1,7 тысячи мигрантов

В Петербурге задержали мужчину за заселение в хостел более 1,7 тысячи мигрантов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за заселение в хостел более 1,7 тысячи мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили факт массовой регистрации иностранных граждан в хостеле на улице Моисеенко. Злоумышленники зарегистрировали 1742 иностранца, которые реально не находятся по месту регистрации. Таким образом было скрыто их место пребывания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в противоправной деятельности. Им оказался гражданин одного из государств СНГ.

В ходе обыска изъята документация и проверены документы постояльцев. Также устанавливаются возможные соучастники и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка прописала у себя почти 300 мигрантов и поплатилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Раскрыта реакция Дании на позицию Европы по Гренландии

    Телеведущий-итальянец раскрыл сводящий его с ума факт о Новом годе в России

    Стас Михайлов снизил стоимость выступлений

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok