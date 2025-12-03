Реклама

Экономика
17:27, 3 декабря 2025Экономика

Россиянка прописала у себя почти 300 мигрантов и поплатилась

Жительница Петропавловска-Камчатского прописала у себя 289 мигрантов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Жительница Петропавловска-Камчатского фиктивно прописала у себя 289 мигрантов, за что предстала перед судом. Об этом сообщает «МВД медиа».

Известно, что женщина прописала приезжих в двухкомнатной квартире площадью 40,8 квадратного метра на улице Рябиковской с апреля по октябрь 2025 года.

Женщина при регистрации указывала, что иностранцы фактически проживают в ее жилище, однако помещение им не предоставляла, не имея намерения и возможности. За фиктивную регистрацию женщина получала около 1,5 тысячи рублей с человека.

В настоящее время россиянка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»).

Ранее в квартире жителя города Сыктывкара Республики Коми нашли троих «невидимок», официально зарегистрированных, но не проживающих там. Они платили мужчине за фиктивную прописку. В отношении жителя Коми возбудили уголовное дело.

