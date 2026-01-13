Звезда «Гарри Поттера» нашла необычный способ заработать на пластику груди

Актриса Джесси Кейв собирается оплатить пластику груди с помощью OnlyFans

Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», нашла необычный способ заработать на пластику груди. Соответствующее признание она сделала в своем подкасте Before We Break Up Again.

38-летняя актриса заявила, что собирается оплатить хирургическое вмешательство с помощью поклонников. «Это очень волнительно. Я хочу попытаться профинансировать свою операцию по увеличению груди на OnlyFans», — призналась знаменитость.

Кроме того, по ее словам, она предложит им выбрать размер грудных имплантов, поскольку не может с ним определиться. «Я куплю четыре бюстгальтера разных размеров, подложу под них носки, а потом сниму смешное видео, где я попрошу своих подписчиков на OnlyFans мне помочь», — рассказала звезда.

