20:57, 22 декабря 2025

Певица Лили Аллен объяснила желание сделать пластику после развода

Певица Лили Аллен увеличила грудь из-за страха набора веса после развода
Мария Винар

Фото: Dave Benett / Getty Images

Британская певица Лили Аллен объяснила желание сделать пластику после развода с американским актером Дэвидом Харбором. Соответствующее интервью публикует The Observer.

40-летняя поп-исполнительница призналась, что испытывала стресс после расставания со звездой «Очень странных дел» и сильно похудела. Однако знаменитость боялась, что когда вес вернется, то он осядет в ягодицах. По ее словам, именно этот страх сподвиг ее увеличить грудь.

«Я думала, что если у меня появится большая грудь, то тогда я проще отнесусь к набору веса. Вот этим я руководствовалась», — пояснила артистка.

В ноябре Лили Аллен вышла в свет в откровенном образе. Тогда певицу заметили на премьере спектакля The Hunger Games: On Stage в Лондоне в винтажном платье Dior, сквозь прозрачную ткань которого виднелась ее обнаженная грудь.

