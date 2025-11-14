Певицу Лили Аллен заметили в «голом» платье

Певица Лили Аллен в откровенном платье появилась на премьере спектакля в Лондоне

Британская певица Лили Аллен вышла в свет в откровенном образе на фоне выхода скандального музыкального альбом о разводе с актером Дэвидом Харбором. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость заметили на премьере спектакля The Hunger Games: On Stage в Лондоне в винтажном платье Dior авторства Джона Гальяно. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань черного наряда частично оголяла ее тело. При этом волосы исполнительница собрала в небрежный пучок, выбрав макияж в нюдовых тонах.

О разводе Аллен и Харбора стало известно в феврале 2024 года, а в октябре она выпустила новый альбом, в котором намекнула на неверность экс-супруга. Кроме того, в некоторых песнях она косвенно рассказала об абьюзе со стороны бывшего мужа.

Ранее в ноябре Лили Аллен обнажила грудь на премии.