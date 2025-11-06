40-летняя певица обнажила грудь на премии

Британская певица Лили Аллен в откровенном виде посетила премию CFDA

Британская певица Лили Аллен в откровенном виде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Page Six.

40-летняя исполнительница посетила премию Совета модельеров Америки (CFDA) в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала наряд цвета слоновой кости из новой коллекции бренда Colleen Allen.

Так, артистка позировала в крошечном топе, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. Кроме того, знаменитость надела юбку в пол с атласной передней и кружевной задней частью.

В октябре британская актриса и певица Синтия Эриво обнажила грудь для журнала Harper's Bazaar.