20:45, 30 октября 2025Ценности

Номинантка на «Оскар» обнажила грудь для журнала

Актриса Синтия Эриво в откровенном виде снялась для журнала Harper's Bazaar
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Cass Bird / harpersbazaar.com

Британская актриса и певица Синтия Эриво в откровенном виде снялась для ноябрьского выпуска журнала Harper's Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров номинантка на премию «Оскар» и лауреатка «Грэмми» и «Эмми» предстала, сидя на стуле в прозрачных черных колготках и с голой грудью. При этом она надела миниатюрный головной убор бренда Giorgio Armani и серебристые серьги и ожерелье Van Cleef & Arpels.

В то же время 38-летнюю знаменитость запечатлели в полный рост в прозрачном макси-платье Dior. Она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала обнаженная грудь. Кроме того, фотограф Касс Берд сняла звезду в корсетном боди Maison Margiela с маской на лице.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски снялась обнаженной для журнала Beyond Noise.

    Все новости