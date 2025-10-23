Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:19, 23 октября 2025Ценности

Эмили Ратаковски снялась обнаженной

Модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для журнала Beyond Noise
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для съемки журнала Beyond Noise 34-летняя манекенщица полностью отказалась от одежды и нижнего белья. Ее запечатлели на черно-белом снимке обнаженной и с объемной прической.

Фото: @thebeyondnoise / @larissahofmann / @franburns

Поклонники оценили эффектный кадр знаменитости в комментариях. «Ты такая красивая!», «Богиня», «Ты разбила мое сердце», «Очень женственно», «Совершенство», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ратаковски стала участницей шоу бренда Victoria's Secret и прошлась по подиуму в откровенном виде. Тогда модель продефилировала в нижнем белье розового цвета, которое включало в себя кружевной бюстгальтер с сияющими лямками и стринги с высокой посадкой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Эмили Ратаковски снялась обнаженной

    Поставки российского угля в Китай упали до четырехлетнего минимума

    Отец принял отравление змеиным ядом за опьянение и погубил 11-летнего сына

    В Челябинской области объявили день траура из-за жертв мощного взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости