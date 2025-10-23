Эмили Ратаковски снялась обнаженной

Модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для журнала Beyond Noise

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для съемки журнала Beyond Noise 34-летняя манекенщица полностью отказалась от одежды и нижнего белья. Ее запечатлели на черно-белом снимке обнаженной и с объемной прической.

Фото: @thebeyondnoise / @larissahofmann / @franburns

Поклонники оценили эффектный кадр знаменитости в комментариях. «Ты такая красивая!», «Богиня», «Ты разбила мое сердце», «Очень женственно», «Совершенство», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ратаковски стала участницей шоу бренда Victoria's Secret и прошлась по подиуму в откровенном виде. Тогда модель продефилировала в нижнем белье розового цвета, которое включало в себя кружевной бюстгальтер с сияющими лямками и стринги с высокой посадкой.