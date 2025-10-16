Ценности
10:23, 16 октября 2025Ценности

Эмили Ратаковски прошлась по подиуму с обнаженными ягодицами

Фотомодель Эмили Ратаковски прошлась по подиуму в откровенном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски стала участницей шоу бренда Victoria's Secret и прошлась по подиуму в откровенном виде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица продефилировала в нижнем белье розового цвета, которое включало в себя кружевной бюстгальтер с сияющими лямками и стринги с высокой посадкой. Во время позирования на подиуме знаменитость повернулась к зрителям спиной и продемонстрировала им обнаженные ягодицы.

Кроме того, стилисты подобрали к комплекту Ратаковски перчатки длиной выше локтя и открытые туфли со шнуровкой до колен. Эффектный образ звезды они завершили объемными розовыми лепестками орхидеи.

Ранее сообщалось, что Ратаковски снялась в прозрачном нижнем белье.

