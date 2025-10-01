Ценности
07:00, 1 октября 2025Ценности

Эмили Ратаковски снялась в прозрачном нижнем белье

Фотомодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Morgan Maher / Lounge

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке, лежа на кровати, в ярко-розовом нижнем белье с прозрачными вставками, сквозь которое просвечивалось ее тело.

Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера, трусов и пояса для чулок. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски показала на камеру откровенное декольте. Манекенщица представала перед камерой с распущенными волосами и в черном наряде с глубоким V-образным вырезом.

