01:01, 18 сентября 2025

Эмили Ратаковски показала на камеру откровенное декольте

Фотомодель Эмили Ратаковски показала на камеру откровенное декольте
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @emrata

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски показала фанатам откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала перед камерой с распущенными волосами и в черном наряде с глубоким V-образным декольте. На размещенном кадре видно, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер. При этом внешний вид звезды дополнил яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes, и нюдовая помада.

В августе сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе. Тогда фотомодель поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в кожаном топе, трусах-стрингах и прозрачных легинсах.

.
    Все новости