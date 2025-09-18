Фотомодель Эмили Ратаковски показала на камеру откровенное декольте

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски показала фанатам откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала перед камерой с распущенными волосами и в черном наряде с глубоким V-образным декольте. На размещенном кадре видно, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер. При этом внешний вид звезды дополнил яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes, и нюдовая помада.

В августе сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе. Тогда фотомодель поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в кожаном топе, трусах-стрингах и прозрачных легинсах.