Модель Эмили Ратаковски снялась в кожаном топе и прозрачных леггинсах

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном наряде, состоящем из кожаного топа с вырезами и глубоким декольте и прозрачных леггинсов с бретелями вдоль щиколотки. При этом сквозь последние просвечивались трусы-стринги в тон образу.

Кроме того, знаменитость надела туфли на высоких каблуках. Внешний вид завершила пышная укладка и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в августе Эмили Ратаковски порадовала фанатов фото в микробикини. Знаменитость также надела серую кепку, солнцезащитные очки Gucci и несколько золотых украшений, в том числе серьги-кольца и подвеску с фотографией ее сына Сильвестра-Аполло.