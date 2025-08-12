Эмили Ратаковски порадовала фанатов фото в микробикини

Эмили Ратаковски порадовала фанатов фото в леопардовом микробикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные фото с отдыха в Италии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица порадовала фанатов снимками в микробикини леопардовой расцветки. Знаменитость также надела серую кепку, солнцезащитные очки Gucci и несколько золотых украшений, в том числе серьги-кольца и подвеску с фотографией ее сына Сильевстра-Аполло.

На других фото Ратаковски позировала в полосатом купальнике на яхте.

В июле Ратаковски показала снимок, на котором предстала загорающей на шезлонге. Модель лежала перед камерой без купальника, прикрыв руками и ногами интимные части тела.