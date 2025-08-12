Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 12 августа 2025Ценности

Эмили Ратаковски порадовала фанатов фото в микробикини

Эмили Ратаковски порадовала фанатов фото в леопардовом микробикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные фото с отдыха в Италии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица порадовала фанатов снимками в микробикини леопардовой расцветки. Знаменитость также надела серую кепку, солнцезащитные очки Gucci и несколько золотых украшений, в том числе серьги-кольца и подвеску с фотографией ее сына Сильевстра-Аполло.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

На других фото Ратаковски позировала в полосатом купальнике на яхте.

В июле Ратаковски показала снимок, на котором предстала загорающей на шезлонге. Модель лежала перед камерой без купальника, прикрыв руками и ногами интимные части тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну». Чем Зеленский вызвал недовольство Трампа перед его встречей с Путиным?

    Мадуро заявил о победе России и Путина на всех фронтах

    Врач рассказал о первой помощи при алкогольном отравлении до приезда скорой

    «Калашников» рассказал о поставке «Квазимачт» в зону СВО

    В России с сентября вступят в силу новые ограничения по вождению

    Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии

    Эмили Ратаковски порадовала фанатов фото в микробикини

    Отец восьмерых детей раскрыл расходы на еду

    В США назвали потенциальные места на Аляске для встречи Трампа и Путина

    Глава Пентагона описал варианты возможного соглашения по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости