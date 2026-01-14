Реклама

12:41, 14 января 2026Ценности

Агата Муцениеце решила сбросить лишний вес

Актриса Агата Муцениеце решила сбросить шесть лишних килограммов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце решила сбросить лишний вес. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда сериала «Закрытая школа» показала видео из спортзала, где занимается на беговой дорожке. Она позировала в черном топе, легинсах и шортах. Также артистка отказалась от макияжа и уложила волосы в конский хвост. При этом она отметила, что собирается похудеть на шесть килограммов.

«Моя первая тренировка. На весах — плюс лишних шесть [килограммов]. Начинаем скидывать, да?» — заявила знаменитость.

В декабре 2025 года Агата Муцениеце показала откровенное декольте через две недели после родов.

