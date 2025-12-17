Агата Муцениеце показала откровенное декольте через две недели после родов

Актриса Агата Муцениеце показала откровенное декольте на видео без макияжа

Актриса Агата Муцениеце показала откровенное декольте через две недели после родов. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

36-летняя знаменитость предстала на кадрах видео, сидя дома за столом во время распаковки подарков. Она позировала в облегающем коричневом топе, демонстрируя глубокий вырез, который обнажал часть груди.

При этом звезда уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

Ранее в декабре сообщалось, что Агата Муцениеце родила третьего ребенка от второго супруга — музыканта Петра Дранги.