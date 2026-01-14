Американец на параплане запутался в проводах и обесточил остров в Таиланде

55-летний парапланерист из США запутался в проводах во время приземления на популярном у туристов острове Ко Лан в Таиланде. Об этом сообщает Pattaya News.

Спортсмен Майкл Тревис Лэнгхарт, обладающий лицензией Королевской ассоциации аэронавтического спорта Таиланда, неудачно спланировал с вершины горы к пляжу Таваен и угодил в сплетение проводов высоковольтной опоры. Чтобы спасти американца, повисшего вниз головой на высоте около десяти метров, спасателям пришлось согласовать с энергетиками полное отключение электричества — в итоге весь остров временно обесточили.

Операция по эвакуации мужчины, получившего ссадины и электроожоги, заняла почти час. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что два парапланериста столкнулись в небе вблизи озера Эгебелет во французском департаменте Савойя и упали на деревья. Серьезных травм спортсмены не получили.