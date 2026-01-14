Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:20, 14 января 2026Бывший СССР

Армия России совершила мощный прорыв на лиманском направлении

Армия России совершила мощный прорыв к Святогорску на лиманском направлении
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России совершили мощный прорыв к Святогорску на лиманском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На лиманском направлении российская пехота за последнее время продвинулась примерно на 10 километров в районе Святогорска», — говорится в публикации.

Уточняется, что бойцы сначала заняли Яровую, прорвались и закрепились в Александровке, Сосновом, а в итоге смогли зайти в сам юго-восточную часть Святогорска.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» массово уничтожают контратакующую пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском и в Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Вычислена цель вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля»

    Натурализованный американец Уайлд раскритиковал спортивную федерацию в России

    НАБУ подготовит подозрение Юлии Тимошенко

    Армия России совершила мощный прорыв на лиманском направлении

    Несколько стран предостерегли США от одного действия

    Вооружение китайского «Терминатора» показали на видео

    Украинские силовики ворвались с обысками в офис партии Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok