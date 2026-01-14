Армия России совершила мощный прорыв к Святогорску на лиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России совершили мощный прорыв к Святогорску на лиманском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На лиманском направлении российская пехота за последнее время продвинулась примерно на 10 километров в районе Святогорска», — говорится в публикации.

Уточняется, что бойцы сначала заняли Яровую, прорвались и закрепились в Александровке, Сосновом, а в итоге смогли зайти в сам юго-восточную часть Святогорска.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» массово уничтожают контратакующую пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском и в Днепропетровской области.