12:40, 14 января 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал сволочизмом поведение Долиной

Артемий Лебедев назвал сволочизмом поведение Долиной, не передавшей ключи Лурье
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал певицу Ларису Долину, которая не передала ключи от квартиры покупательнице недвижимости Полине Лурье и оказалась под угрозой принудительного выселения. О ситуации он высказался в обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

«Вообще, конечно, очень сложно, когда кто-то ведет себя как сумасшедшая старуха, но Долина ведет себя максимально некрасиво», — заявил Лебедев.

Блогер также отметил, что, по информации СМИ, артистка, которая должна была передать ключи Лурье, отправилась отдыхать за границу. Он назвал поведение певицы сволочизмом.

Ранее сообщалось, что срок добровольного выезда Долиной из квартиры в районе Хамовников закончится 19 января. Об этом заявила адвокат Светлана Свириденко. Если певица не передаст ключи от квартиры, судебные приставы ее выселят.

Долина продала квартиру Лурье за 112 миллионов рублей в 2024 году, эти деньги и свои сбережения она отдала мошенникам. Позднее певица обратилась в суд и ей вернули недвижимость. Лурье по итогам этих решений оставалась без жилья и не получила обратно деньги. В декабре 2025 года Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций. Право собственности оставили за Лурье.

