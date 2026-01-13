Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 13 января 2026Силовые структуры

Назван срок добровольного выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

Свириденко: Срок выселения Долиной из квартиры в Хамовниках закончится 19 января
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Срок добровольного выезда певицы Ларисы Долиной из квартиры в районе Хамовников закончится 19 января 2026 года. Об этом заявила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.

«У Долиной есть пять рабочих дней для добровольного выселения из квартиры, отсчет начинает исчисляться с сегодняшнего дня», — ответила агентству адвокат.

У агентства не получилось взять комментарии у представителя или адвоката Ларисы Долиной.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предоставила Ларисе Долиной пять дней для добровольной передачи квартиры Полине Лурье. По словам Свириденко, ФССП начала исполнительное производство в отношении певицы.

