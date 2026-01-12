Реклама

19:25, 12 января 2026Силовые структуры

ФССП установила срок для Долиной по добровольной передаче квартиры

ФССП дала Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) дала певице Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры новой владелице - Полине Лурье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката покупательницы жилья Светлану Свириденко.

По словам защитницы, ФССП возбудила исполнительное производство в отношении певицы.

Ранее сообщалось, что судебные приставы принудительно выселят Долину из квартиры в Хамовниках 19 января, если до этого срока она добровольно не передаст ключи Лурье. Если певица не вернется в Москву вовремя и не передаст ключи Лурье, приставы вскроют ее бывшую квартиру без извещения и выселят певицу.

