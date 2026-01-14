Реклама

11:40, 14 января 2026

Известный журналист умер в 40 лет от инфаркта

Главред RT Симоньян сообщила о смерти журналиста Sputnik Молдова Андрея Петрика
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер в возрасте 40 лет от инфаркта. Об этом в Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было. (...) Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала медиаменеджер. Симоньян также выразила соболезнования близким известного журналиста и отметила, что его семье окажут помощь.

В Sputnik Молдова уточнили, что Петрика не стало 13 января, за день до этого он провел последний эфир. В издании добавили, что позднее сообщат подробности о прощании с журналистом.

«Андрей — это когда в студии сразу становилось светлее и честнее. Голос теплый, вопросы острые, но никогда не злые. Умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением», — рассказали в редакции о Петрике.

