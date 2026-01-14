Кандидат в министры обороны Украины объявил о розыске 2 миллионов мужчин

На Украине в розыске по линии территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) находятся два миллиона мужчин. Об этом объявил кандидат на пост министра обороны страны Михаил Федоров, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он уточнил, что разыскиваемые два миллиона граждан имеют проблемы с военно-учетными документами. Еще 200 тысяч человек числятся как самовольно оставившие части (СОЧ). Соответствующее заявление Федоров сделал перед голосованием по назначению его главой Минобороны Украины.

«Также он говорит, что бюджет Минобороны в минусе на 300 миллиардов гривен (около 544 миллиардов рублей)», — пишет «Политика Страны».

После этого Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность нового министра обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 277 парламентариев.